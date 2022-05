WTA Roma 2022 | è ora delle semifinali | Swiatek sfida Sabalenka | Jabeur affronta Kasatkina

Leggi su oasport

(Di sabato 14 maggio 2022) Si avvicina sempre di più la conclusione del WTA 1000 di. Sulla terra rossa del Foro Italico si disputeranno nella giornata odierna le duefemminili, che decreteranno le due giocatrici che si contenderanno poi domani il titolo. Lo spettacolo di certo non mancherà: vietato mancare! La prima semifinale sarà quella tra Iga(testa di serie n.1) e Aryna(n.3 del seeding). Tra le due ci sono tre precedenti, due dei quali vinti dalla polacca (l’ultimo risale al WTA di Stoccarda dello scorso aprile, dove l’attuale numero 1 al mondo ha sconfitto la bielorussa con un netto 6-2 6-2). Per questo e per quanto dimostrato finora in questo inizio di stagione (non perde una partita da fine febbraio), la nativa di Varsavia partirà sicuramente con i favori del pronostico, ma ...