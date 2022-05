Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 17:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Viabilità DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO, UN INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE TRE VETTURE, E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA ALTRO INCIDENTE IN VIA PORTUENSE, CAUSA CODE TRA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO E PARCO LEONARDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCOLazioNE TRA SETTEBAGNI E CAPENA, IN DIREZIONE FIRENZE RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022)DEL 14 MAGGIOORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AUTOSTRADA-TERAMO, UN INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE TRE VETTURE, E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE TERAMO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DIRISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCONE E’ SCORREVOLE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA ALTRO INCIDENTE IN VIA PORTUENSE, CAUSA CODE TRA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO E PARCO LEONARDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCONE TRA SETTEBAGNI E CAPENA, IN DIREZIONE FIRENZE RITARDI SINO A 30 MINUTI PER I TRENI ...

