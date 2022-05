Uomini e donne | ex tronista vittima di catcalling | lo sfogo sui social

(Di sabato 14 maggio 2022) Prima per strada poi al supermercato, Nilufar Addati ha raccontato con profonda rabbia e amarezza quanto le è accaduto nei giorni scorsi. “Oggi sono stataditre volte, due volte per strada e una volta al supermercato. Non vi ripeto cosa mi è stato detto perchè mi fa abbastanza schifo ma vi racconto

Advertising

pietroraffa : Anna #Falchi:'Evviva il catcalling, dopo i 50 anni poi, mamma mia, magari ce ne fossero. Sinceramente noi donne ci… - GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - Crizerootto : @sjaananan @RizFabio @tinyjediisback Ma che ti devo dire. Personalmente nell'uomo la cosa che noto per ultima è l'a… - Giampier601 : RT @stefano_flare: @cescon_maurizio La famosa emotività scandinava coraggiosamente mitigata dal faro democratico dell'asia, la Turchia. For… -

ComingSoon.it

, Armando demolisce Alessandro: "Non mi è mai piaciuto" Ogni anno Armando Incarnato si impunta con un cavaliere e finisce per avere con lui rapporti davvero risicati dopo continui ...Dopo aver lasciato, piantando in asso il tronista, Aurora conferma di avere una nuova frequentazione e piovono critiche amare sull'ex corteggiatrice, accusata di aver preso in giro ... Uomini e Donne: Che fine ha fatto Andrea Melchiorre solo 3 punti percentuali meno di quello degli uomini. Paesi dove si fanno più figli che da noi, tanto per dire. I dati sull’occupazione femminile ci dicono che le più penalizzate sono (ovviamente) le ...Stando alle ultime dichiarazioni, un altro ex volto del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe essere pronto a rimettersi in gioco. Si tratta di Marcello ...