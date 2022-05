Salvini: “Portare la Nato ai confini con la Russia non avvicina la pace. L’Italia dovrebbe dire no a Svezia e Finlandia? Non è il tema di oggi” (Di sabato 14 maggio 2022) “Io ragiono solo in termine di pace. Quello che avvicina la pace va fatto subito, quello che allontana la pace va messo in lista di attesa. Portare i confini della Nato ai confini con la Russia avvicina la pace? Lascio a voi giudicare…“. Matteo Salvini, a margine della convention della Lega a Roma, ha bocciato un eventuale ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. “La mia priorità è rimettere intorno a un tavolo coloro che si sono abbandonati. Non c’è discussione su chi ha invaso e su chi si è difeso e non c’è discussione sul nostro radicamento nei valori occidentali di libertà, rispetto della democrazia e dei diritti civili. Siamo al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) “Io ragiono solo in termine di. Quello chelava fatto subito, quello che allontana lava messo in lista di attesa.dellaaicon lala? Lascio a voi giudicare…“. Matteo, a margine della convention della Lega a Roma, ha bocciato un eventuale ingresso dinella. “La mia priorità è rimettere intorno a un tavolo coloro che si sono abbandonati. Non c’è discussione su chi ha invaso e su chi si è difeso e non c’è discussione sul nostro radicamento nei valori occidentali di libertà, rispetto della democrazia e dei diritti civili. Siamo al ...

