Roma, Totti e De Rossi in tribuna per l'ultima all'Olimpico (Di sabato 14 maggio 2022) Roma - Bandiere al completo per questa ultima sfida casalinga della Roma. Non solo quelle al vento che i tifosi sono pronti a sbandierare al vento, ma anche due grandi personaggi come Francesco Totti ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022)- Bandiere al completo per questasfida casalinga della. Non solo quelle al vento che i tifosi sono pronti a sbandierare al vento, ma anche due grandi personaggi come Francesco...

Advertising

sportli26181512 : Roma, Totti e De Rossi in tribuna per l’ultima all’Olimpico: I due ex capitani giallorossi hanno voluto assistere a… - forzaroma : #RomaVenezia, #Totti e #DeRossi presenti all’Olimpico #ASRoma - LAROMA24 : #RomaVenezia: #DeRossi, #Totti e #Candela presenti all'Olimpico ?? - Nonzi83 : Io gli altri ex capitani delle altre squadre non li vedo spesso allo stadio come Totti ???????? e oggi c'è pure DDR P… - Totti_ema : Forza Roma!! -