Rabat | Ferrando ad un passo dalla qualificazione

(Di sabato 14 maggio 2022) Dopo due anni d’assenza ritorna il WTA 250 in terra marocchina: la tennista ligure, terza testa di serie delle “quali”, lascia un game soltanto alla polacca Kania-Chodun

Parte nel migliore dei modi il cammino di Cristiana Ferrando nelle qualificazioni del torneo Wta 250 di Rabat 2022. La ligure (numero 276 Wta) ha lasciato solamente un game alla malcapitata polacca Kania-Chodun (numero 895 Wta), uscita sconfitta...