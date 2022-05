Playoff Nba 2021/2022: Boston porta i Bucks a gara-7, Warriors in finale (Di sabato 14 maggio 2022) Uno scontro spettacolare quello tra Jayson Tatum e Giannis Antetokounmpo è stato protagonista di gara-6 tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Una prestazione incredibile quella del numero 0 di Boston, autore di 46 punti in 43 minutinella sfida che ha visto i suoi imporsi per 95-108 e portare quindi la serie a gara-7. Non è da meno il rivale Antetokounmpo, che ha firmato 44 punti, 20 rimbalzi (a uno solo di distanza dal suo massimo in carriera) e sei assist. La squadra ospite è stata brava ad andare all’intervallo subito con un vantaggio in doppia cifra (43-53) e a mantenere le distanze fino alla fine del match, chiuso con tredici punti sugli avversari. Missione compita, invece, per i Golden State Warriors, che hanno sconfitto 110-96 i Memphis Grizzlies andandosi a ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Uno scontro spettacolare quello tra Jayson Tatum e Giannis Antetokounmpo è stato protagonista di-6 tra MilwaukeeCeltics. Una prestazione incredibile quella del numero 0 di, autore di 46 punti in 43 minutinella sfida che ha visto i suoi imporsi per 95-108 ere quindi la serie a-7. Non è da meno il rivale Antetokounmpo, che ha firmato 44 punti, 20 rimbalzi (a uno solo di distanza dal suo massimo in carriera) e sei assist. La squadra ospite è stata brava ad andare all’intervallo subito con un vantaggio in doppia cifra (43-53) e a mantenere le distanze fino alla fine del match, chiuso con tredici punti sugli avversari. Missione compita, invece, per i Golden State, che hanno sconfitto 110-96 i Memphis Grizzlies andandosi a ...

