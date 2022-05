MotoGP, gara 15 maggio: orario, programma GP Francia, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 14 maggio 2022) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alla domenica del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Motomondiale 2022. Sul tracciato di Le Mans ci attendono tre gare di grande importanza, che andranno a concludere il primo terzo di stagione entrando, quindi, in una fase indicativa dell’intero campionato. Si correrà sul circuito della Sarthe e, secondo le previsioni del meteo la pioggia potrebbe assurgere al ruolo di protagonista nella giornata di domani, andando a rimescolare completamente le carte in tavola. Dopo tre sessioni di prove libere e qualifiche asciutte e dominate dal caldo la pioggia potrebbe andare a riscrivere tutto. In MotoGP, tutto sembra portare verso l’ennesimo duello tra Bagnaia e Quartararo dalle ore 14.00, in Moto2 Celestino Vietti vuole difendere (dalle ore 12.20) la prima ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alla domenica del Gran Premio di, settimo appuntamento del Motomondiale 2022. Sul tracciato di Le Mans ci attendono tre gare di grande importanza, che andranno a concludere il primo terzo di stagione entrando, quindi, in una fase indicativa dell’intero campionato. Si correrà sul circuito della Sarthe e, secondo le previsioni del meteo la pioggia potrebbe assurgere al ruolo di protagonista nella giornata di domani, andando a rimescolare completamente le carte in tavola. Dopo tre sessioni di prove libere e qualifiche asciutte e dominate dal caldo la pioggia potrebbe andare a riscrivere tutto. In, tutto sembra portare verso l’ennesimo duello tra Bagnaia e Quartararo dalle ore 14.00, in Moto2 Celestino Vietti vuole difendere (dalle ore 12.20) la prima ...

