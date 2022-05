Meteo weekend | una perturbazione indebolisce l’anticiclone I dettagli

(Di sabato 14 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE.sub tropicale appena giunto sull’Italia dovrà fronteggiarsi nelcon una prima insidia. Unaatlantica associata ad un vortice sul nord Europa che transiterà velocemente tra Francia e Germania e che sarà in grado di demolire seppur temporaneamente il bordo più settentrionale dell’alta pressione. Queste infiltrazioni umide e instabili porteranno dei rovesci e dei temporali e non solo nelle ore centrali della giornata come potrà invece accadere tra giovedì e venerdì.SABATO 14 MAGGIO. La giornata di sabato si aprirà già con una certa instabilità sul Nordest, piogge e rovesci anche temporaleschi saranno possibili su Alpi e Prealpi tra Veneto e Friuli con un locale coinvolgimento anche dei settori di pianura. Nel pomeriggio i ...

Le previsionidi domani, sabato 14 maggio , confermano un inizio diin prevalenza caldo e soleggiato in Italia, ma con qualche infiltrazione instabile al Settentrione, che provocherà degli ...Ilprevisto sabato 14 e domenica 15 maggio. In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad un progressivo arrivo di temperature estive che stanno lasciando spazio alla nuova stagione. Il... Meteo Vicenza: oggi temporali e schiarite, poco nuvoloso nel weekend SABATO 14 MAGGIO-Giornata soleggiata disturbata dal locale sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore più calde, con possibili isolati rovesci o temporali sui rilievi alpini e appenninici. In serata ...Il tempo previsto per il weekendPrepariamoci a vivere un weekend caratterizzato da un contesto meteo climatico praticamente estivo su tutto il Paese, ma attenzione perché non mancheranno degli acquazz ...