Mariupol, i parenti dei soldati ucraini bloccati nell'Azovstal chiedono aiuto al presidente cinese Xi Jinping (Di sabato 14 maggio 2022) La tragedia di Mariupol non accenna a finire: parenti dei soldati ucraini bloccati nell'acciaieria Azovstal dalle forze russe hanno chiesto aiuto al presidente cinese Xi Jinping per salvarli. L'... Leggi su globalist (Di sabato 14 maggio 2022) La tragedia dinon accenna a finire:dei'acciaieriadalle forze russe hanno chiestoalXiper salvarli. L'...

Advertising

JackieMilesiF : Mariupol, i parenti dei soldati del battaglione Azov chiusi nell'acciaieria: 'Il governo ci tappa la bocca' - I fam… - lvoir : RT @ValentinaCheye1: Fate vedere immagini fake!!! 1 amica Ucraina che vive alla grande!! in Italia da 20 anni.. Ha ospitato/rispedito a Mar… - francescoburra3 : RT @ValentinaCheye1: Fate vedere immagini fake!!! 1 amica Ucraina che vive alla grande!! in Italia da 20 anni.. Ha ospitato/rispedito a Mar… - ValentinaCheye1 : Fate vedere immagini fake!!! 1 amica Ucraina che vive alla grande!! in Italia da 20 anni.. Ha ospitato/rispedito a… - nderi_j : RT @alykhansatchu: la Repubblica: Mariupol, i parenti dei soldati del battaglione Azov chiusi nell'acciaieria: 'Il governo ci tappa la bocc… -