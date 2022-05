LIVE Moto3, GP Francia 2022 in DIRETTA: arrivano i time attack, si cerca l’accesso al Q2 (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.40 BANDIERA A SCACCHI! arrivano GLI ULTIMI TEMPI. 9.39 Al momento il primo degli esclusi è José Rueda che, ricordiamo, sta sostituendo il nostro Alberto Surra. 9.38 Gran tempo per Izan Guevara, secondo nella combinata in ritardo di 0.103 da Foggia. Caduta per Ortola. 9.37 E arrivano i time attack! Jaume Masia sale in terza posizione con 1:42.113; si migliorano anche Yamanaka, Migno e finalmente Sergio Garcia, sesto tempo per lo spagnolo. 9.35 Molti piloti, dopo una pausa ai box, stanno tornando in pista, presumibilmente per i time attack. 9.32 Ecco un fermo immagine che lascia intendere la brutta caduta accusata da Deniz ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.40 BANDIERA A SCACCHI!GLI ULTIMI TEMPI. 9.39 Al momento il primo degli esclusi è José Rueda che, ricordiamo, sta sostituendo il nostro Alberto Surra. 9.38 Gran tempo per Izan Guevara, secondo nella combinata in ritardo di 0.103 da Foggia. Caduta per Ortola. 9.37 E! Jaume Masia sale in terza posizione con 1:42.113; si migliorano anche Yamanaka, Migno e finalmente Sergio Garcia, sesto tempo per lo spagnolo. 9.35 Molti piloti, dopo una pausa ai box, stanno tornando in pista, presumibilmente per i. 9.32 Ecco un fermo immagine che lascia intendere la brutta caduta accusata da Deniz ...

