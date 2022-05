Lewandowski verso il Barça | un attaccante dei catalani va al Bayern Monaco

Leggi su rompipallone

(Di sabato 14 maggio 2022) Robertoggi ha annunciato l’addio al, segnando l’ennesima rete al termine della sua incredibile avventura in Bundesliga. Il polacco si libererà a parametro zero il 30 giugno e inizierà una nuova storia calcistica in un altro club. Probabile si accasi al Barcellona, così come si vocifera da mesi. FOTO: Getty – Dembelé Barcellona I bavaresi rifonderanno il proprio reparto d’attacco e paradossalmente uno dei prossimi acquisti potrebbe arrivare proprio dai blaugrana. Secondo Sky Sports, infatti, ilavrebbe messo nel mirino Ousmane Dembelé, che si libererà anch’esso a parametro zero tra un mese, anche se ilproverà in tutti i modi a rinnovare il contratto.