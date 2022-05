Inter, per la difesa obiettivo Acerbi: è in uscita dalla Lazio (Di sabato 14 maggio 2022) Francesco Acerbi è il nome nuovo per il mercato dell’Inter, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il difensore della Lazio è in uscita dal club biancoceleste e i nerazzurri avrebbero pensato proprio a lui per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi con un uomo di comprovata esperienza e affidabilità. Non sarà comunque facile trattare con la Lazio e con il presidente Lotito, visto che Acerbi ha una valutazione che si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Francescoè il nome nuovo per il mercato dell’, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il difensore dellaè indal club biancoceleste e i nerazzurri avrebbero pensato proprio a lui per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi con un uomo di comprovata esperienza e affidabilità. Non sarà comunque facile trattare con lae con il presidente Lotito, visto cheha una valutazione che si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro. SportFace.

