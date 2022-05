Il Rally del Medio Oriente WRC s’ha da fare (Di sabato 14 maggio 2022) Il nuovo presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem aveva un sogno che, però, dopo la presa del potere è diventato un ambizioso progetto. La sua linea pro Medio Oriente e Asia è nota sin dall’inizio della sua elezione, ma dopo la sostituzione del presidente della Commissione WRC si è vista una rapida accelerazione per portare Source Leggi su rallyeslalom (Di sabato 14 maggio 2022) Il nuovo presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem aveva un sogno che, però, dopo la presa del potere è diventato un ambizioso progetto. La sua linea proe Asia è nota sin dall’inizio della sua elezione, ma dopo la sostituzione del presidente della Commissione WRC si è vista una rapida accelerazione per portare Source

Advertising

toyota_italia : ?? La seconda giornata del #ToyotaGRYaris per la 106esima edizione della #TargaFlorioRally vede trionfare sul podio… - d_nicelli_jr : Pronti per il Rally dell'Adriatico secondo appuntamento del CIRT 2022 82 #DavideNicelliJrdriver… - Novara_e_Varese : RT @vco24news: Ossola terra di piloti e di navigatrici... Sofia D'Ambrosio racconta l'emozione per il podio al 58°Rally del Valli Ossolane… - mattiperlecors1 : Solans strappa la vittoria alle Canarie dopo il colpodiscena del pilota locale - Speedliveit : IL 57° RALLY DEL FRIULI-26°ALPI ORIENTALI HISTORIC DI NUOVO “TRICOLORE” CON NOVITA’ -

La Coppa Liburna è di Gandino - Scarcella ... 14 maggio 2022 Divertente sotto il profilo sportivo e suggestiva grazie ad un percorso capace di rievocare i gloriosi fasti di un tempo, la 1edizione del ' Coppa Liburna Historic Regularity Rally' ... Ad Arezzo ritornano i Dandy ... si parte sabato 4 giugno alle 10 il "Club del Saracino" di Arezzo farà il suo ingresso al Prato accompagnato da leggendarie auto d'epoca per "lanciare" il primo Benefit "Rally automobilistico della ... Il Friuli Rally del Piancavallo: con 'Io sono Fvg' promozione qualità territorio ... agroalimentari e montagna del Friuli Venezia Giulia in occasione della cerimonia di partenza della XXXV edizione del Rally del Piancavallo. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, ... Un Rally Adriatico bollente: Ucci contro tutti, tutti contro Ucci Si corre domenica il 29esimo rally dell’Adriatico, seconda prova del CIRT 2022. Dopo la vittoria al Val d’Orcia Paolo Andreucci parte da leader della classifica e nel ruolo di favorito. Ma sugli ... ... 14 maggio 2022 Divertente sotto il profilo sportivo e suggestiva grazie ad un percorso capace di rievocare i gloriosi fasti di un tempo, la 1edizione' Coppa Liburna Historic Regularity' ...... si parte sabato 4 giugno alle 10 il "ClubSaracino" di Arezzo farà il suo ingresso al Prato accompagnato da leggendarie auto d'epoca per "lanciare" il primo Benefit "automobilistico della ... Rally Piancavallo, il sabato del villaggio ... agroalimentari e montagna del Friuli Venezia Giulia in occasione della cerimonia di partenza della XXXV edizione del Rally del Piancavallo. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, ...Si corre domenica il 29esimo rally dell’Adriatico, seconda prova del CIRT 2022. Dopo la vittoria al Val d’Orcia Paolo Andreucci parte da leader della classifica e nel ruolo di favorito. Ma sugli ...