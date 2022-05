Il Milan vince lo scudetto 2022 se… (Di sabato 14 maggio 2022) Il Milan è a un passo dallo scudetto. Con due giornate di campionato ancora da disputare, la squadra di Stefano Pioli ha due punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi (80 contro 78) e ha in mano il proprio destino. A prescindere da cosa faranno i nerazzurri da qui alla fine del torneo, infatti, con almeno quattro punti nelle ultime due sfide il Milan sarà irraggiungibile. Ma i rossoneri potrebbero festeggiare la matematica certezza del titolo già domenica sera. Questo, in caso si verificassero determinate condizioni. Vediamo insieme quali. LEGGI ANCHE: Milan e Inter, chi vince lo scudetto?Rieccole: Milan e Inter, dopo un decennio di delusioni, di nuovo al vertice della Serie A. Con una volata scudetto più appassionante che mai Il ... Leggi su gqitalia (Di sabato 14 maggio 2022) Ilè a un passo dallo. Con due giornate di campionato ancora da disputare, la squadra di Stefano Pioli ha due punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi (80 contro 78) e ha in mano il proprio destino. A prescindere da cosa faranno i nerazzurri da qui alla fine del torneo, infatti, con almeno quattro punti nelle ultime due sfide ilsarà irraggiungibile. Ma i rossoneri potrebbero festeggiare la matematica certezza del titolo già domenica sera. Questo, in caso si verificassero determinate condizioni. Vediamo insieme quali. LEGGI ANCHE:e Inter, chilo?Rieccole:e Inter, dopo un decennio di delusioni, di nuovo al vertice della Serie A. Con una volatapiù appassionante che mai Il ...

