Giorno di grande festa domani a Comiso

Comiso – Alle otto del mattino, domani, la diana pirotecnica, un ritmico sparo di fuochi d'artificio e il festoso suono dei bronzi del campanile della chiesa Madre annunciano alla città di Comiso che è il Giorno della "festa raDdulurata". I corpi bandistici, sin dal mattino, si inseguono per allietare le vie della città e la piazza Fonte Diana. In chiesa, intanto, si celebrano le sante messe mentre i parrocchiani e gli addetti ai lavori si affrettano a compiere gli ultimi preparativi per il pomeriggio: le prove generali dell'Inno, l'addobbo del fercolo, i palloncini e tanto altro. Ci si rincorre a vicenda in un clima di gioia e di grande festa. Torneranno, dopo due anni, le grandi emozioni di una celebrazione profondamente radicata nel suo territorio, quello casmeneo.

