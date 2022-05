Gene Hackman, l'attore 92enne riappare in una rara foto pubblica (Di sabato 14 maggio 2022) Gene Hackman è comparso in pubblico; l'attore di 92 anni è stato immortalato in una rara fotografia scattata insieme a Seth Rudetsky. Gene Hackman è comparso in pubblico; l'attore di 92 anni è stato immortalato in una rara foto scattata insieme a Seth Rudetsky durante la sua apparizione pubblica al Lensic Center for Performing Arts di Santa Fe per lo spettacolo Broadway Confidential. Il conduttore radiofonico Set Rudetsky ha immortalato l'incontro con il Premio Oscar, condividendo poi lo scatto insieme sul suo profilo social e rivelando, così, un Gene Hackman che, a 92 anni, si mostra sorridente e in forma. Rudetsky ha scritto: "Guardate chi è venuto al nostro show a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022)è comparso in pubblico; l'di 92 anni è stato immortalato in unagrafia scattata insieme a Seth Rudetsky.è comparso in pubblico; l'di 92 anni è stato immortalato in unascattata insieme a Seth Rudetsky durante la sua apparizioneal Lensic Center for Performing Arts di Santa Fe per lo spettacolo Broadway Confidential. Il conduttore radiofonico Set Rudetsky ha immortalato l'incontro con il Premio Oscar, condividendo poi lo scatto insieme sul suo profilo social e rivelando, così, unche, a 92 anni, si mostra sorridente e in forma. Rudetsky ha scritto: "Guardate chi è venuto al nostro show a ...

Advertising

superbeasto1 : RT @badtasteit: #GeneHackman la foto di una recente apparizione pubblica del leggendario attore - DavideDG1975 : Una rara foto del leggendario Gene Hackman oggi - badtasteit : #GeneHackman la foto di una recente apparizione pubblica del leggendario attore - MediasetTgcom24 : Gene Hackman, rara apparizione in pubblico a 92 anni #GeneHackman - hendrixtonic86 : RT @gippu1: Uno straordinario Gene Hackman in un ruolo difficilissimo e molto ambito: la serie HBO in cinque puntate su Gigi Cagni. -