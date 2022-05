Dove mangiare a Roma: 5 locali da non perdere (Di sabato 14 maggio 2022) Li chiamano i food lovers quelli che, tra un hastag #foodporn e una mise en placeinstagrammabile, dimostrano d’intendersi di cibo e si erigono a gastro fighetti della tavola dispensando consigli su cosa e Dove mangiare. A Roma poi ce ne sono tanti, inclusa la sottoscritta che cercherà di condurvi per le strade della Capitale alla ricerca di tovaglie degne di nota e porzioni mirabili, ma principalmente visibili nel piatto. Secondo Tripadvisor, innanzitutto, Roma è la destinazione adatta per chi cerca le migliori ricette nostrane. Attenzione, però, perché per una volta dovrete mettere da parte la pizza. La motivazione del famoso sito dedicato all’ospitalità risiede, infatti, negli «autentici piatti di pasta e nell’imperdibile gelato, senza dimenticare i carciofi fritti e una tenera coda di bue in umido». Prendete carta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 14 maggio 2022) Li chiamano i food lovers quelli che, tra un hastag #foodporn e una mise en placeinstagrammabile, dimostrano d’intendersi di cibo e si erigono a gastro fighetti della tavola dispensando consigli su cosa e. Apoi ce ne sono tanti, inclusa la sottoscritta che cercherà di condurvi per le strade della Capitale alla ricerca di tovaglie degne di nota e porzioni mirabili, ma principalmente visibili nel piatto. Secondo Tripadvisor, innanzitutto,è la destinazione adatta per chi cerca le migliori ricette nostrane. Attenzione, però, perché per una volta dovrete mettere da parte la pizza. La motivazione del famoso sito dedicato all’ospitalità risiede, infatti, negli «autentici piatti di pasta e nell’imperdibile gelato, senza dimenticare i carciofi fritti e una tenera coda di bue in umido». Prendete carta ...

Advertising

CorriereCitta : Dove mangiare a Roma: 5 locali da non perdere - angixxx__ : ? Immagina avere un amico taxista a Roma che prima ti porta a mangiare carciofi alla giudia, tomini con guanciale,… - CarmineSaturday : @HoaraBorselli Chissà, forse i giudici hanno 'rallentato' i lavori dell'udienza per far capire a Matteuccio cosa vu… - rugiada71 : @maxkite666 @HPreparazione Ci sono distese di vigneti bellissimi con gli chalet con le tende bianche dove puoi gust… - Linkiesta : RT @GastronomikaLk: Il sentiero portoghese della costa ha anche un risvolto profano, fatto di ottimi #crostacei e buon #vino. Siamo andati… -