Ciclismo | il Giro fa tappa a Napoli | De Gendt trionfa in volata

Il belga Thomas De Gendt vince in volata sull'italiano Davide Gabburo (Bardiani CSF Faizanè) e lo spagnolo Jorge Arcas Pena (Movistar). Termina così l'ottava tappa del Giro d'Italia 2022, con partenza e arrivo a Napoli. In totale 153 chilometri con un grande protagonista: il territorio campano. Tanta era l'attesa per questo appuntamento e la folla a Napoli non è stata di certo delusa. "Un entusiasmo straordinario, che va anche al di là delle nostre aspettative – ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha dato il via all'ottava tappa promossa dalla Città Metropolitana di Napoli per rendere omaggio a Procida Capitale della Cultura 2022 e per valorizzare l'intera area flegrea "Una grandissima partecipazione popolare, tante ...

