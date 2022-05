Buccino | quattro candidati sindaci Parisi piazza la Trimarco

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 14 maggio 2022) di Erika Noschese Sonoalla carica di sindaco per, tra i comuni chiamati al voto il prossimo 12 giugno. Il sindaco uscente Nicolanon ha potuto cercare la riconferma e hato la sua fedelissima Mariamentre per lui potrebbe esserci un posto in consiglio comunale. A sfidare lacon la lista La Rosa ci sono Vincenzina di Leo con la lista Futura, Francesco Fernicola con Verso il Sole, Pasquale Freda con Insieme peral consiglio comunale Futura (Vincenzina Di Leo) Perretta Fabio Volpe Miriam D’Auria Aldo Cariello Gerardo Boffa Stefano Branda Tiziano Fernicola Antonio Gallucci Annamaria Paesano Giuseppina Tuozzo Michela Muccione Veronica...