Britney Spears annuncia di aver perso il bambino che stava aspettando

(Di sabato 14 maggio 2022)ha per ilIl mese scorso vi avevamo dato una bella notizia, ovveroaveva dichiarato di essere incinta del compagno Sam Asghari: “Hotanto peso per poter fare il mio viaggio a Maui, per poi riprenderlo. Ho pensato: “Accidenti… cosa è successo al mio stomaco?”. Mio marito ha detto L'articolo proviene da Novella 2000.

"Per noi è devastante", queste le parole diche ha fatto sapere di avere perso il bambino. La principessa del pop aveva annunciato la terza gravidanza solo qualche settimana fa. Adesso è arrivato però il dolore più grande: ...Il mese scorso vi avevamo dato una bella notizia, ovvero Britney Spears aveva dichiarato di essere incinta del compagno Sam Asghari: "Ho perso tanto peso per poter fare il mio viaggio a Maui, per poi ...Qualche settimana la popstar ha annunciato la perdita del terzo figlio. L'annuncio è stato dato con un post su Instagram.