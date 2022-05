Atletica | Vallortigara debutta con 1 | 92 nell’alto ad Arezzo

Leggi su sportface

(Di sabato 14 maggio 2022) Debutto incoraggiante per Elena. Sulla pedana di, l’azzurra centre l’1,92 alla terza prova nella prima uscita all’aperto, per poi dare l’assalto per tre volte a quota 1,95 ma senza successo. Assolo di Irene Siragusa, primatista italiana con la 4×100, nei 100 metri femminili in 11?55 con -1.6 di vento in faccia. Sulla pedana di Rieti invece Erika Furlani supera quota 1,90 alla prima prova, senza commettere errori alle misure precedenti e firma la quinta misura in carriera. Sempre a Rieti, bella prova nel salto con l’asta per Ivan De Angelis (5,45 a soli cinque centimetri dal personale), mentre nel martello, Cecilia Desideri fa 63,98 all’ultimo lancio. Primato personale nei 400 metri a Bergamo per Virginia Troiani, che scende a 52?70. Nei 100, successo per la primatista italiana della 4×100 Gloria Hooper con 11.63 (-0.6). ...