Violenza nel Napoletano, rapina una donna anziana e poi la prende a calci

È stato arrestato il presunto aggressore di una donna che, circa tre mesi fa, fu vittima di una violenta rapina avvenuta a Boscoreale, nel vesuviano. Ieri i militari dell'Arma hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere.

