Ultime Notizie – La nuova collezione L.A. Water 2022, tra infradito gioiello e voglia di vivere (Di venerdì 13 maggio 2022) L'estate si avvicina a grandi passi, così come la voglia di viverla appieno, dopo due anni complicati a causa della pandemia, e le nuove ciabattine di L.A.Water (acronimo di Los Angeles Water) hanno fretta di essere indossate. L.A.Water, la collezione di infradito gioiello di Natasha Stefanenko, fondatrice e comproprietaria del brand più creativo della stagione, è colore, stampa e gioia di vivere, di incontrarsi e tornare ad abbracciarsi. L'offerta, dopo due stagioni di enorme successo, si è arricchita di accessori: borse, pochettes, foulards e kaftani, tutti coordinati nei nuovi temi del Mexico, Mystical, Mosaic e del Paisley, la novità di quest'ultima collezione, con l'arrivo delle Espadrillas violet e Black. Colori, stampe ...

