Udinese-Spezia | i convocati di Thiago Motta | out Hristov

(Di venerdì 13 maggio 2022) La lista dei calciatoridal tecnico dello, in vista della trasferta della Dacia Arena contro l’, valida per la 37esima giornata della Serie A 2021/2022. Oltre allo squalificato Bastoni, saranno assenti anche Colley eper infortunio e Zoet per motivi familiari. Di seguito i. I: 6 Bourabia, 7 Sala, 8 Kovalenko, 9 Manaj, 10 Verde, 11 Gyasi, 13 Reca, 14 Kiwior, 17 Podgoreanu, 21 Ferrer, 22 Antiste, 25 Maggiore, 27 Amian, 28 Erlic, 29 Salcedo, 31 Sher, 33 Agudelo, 39 Nguiamba, 40 Zovko, 43 Nikolaou, 44 Strelec, 77 Bertola, 94 Provedel. SportFace.

Advertising

ItalianSerieA : RT @Udinese_1896: ?? Cioffi: 'Per noi sarà una partita di grande orgoglio' Il mister presenta la gara contro lo Spezia ?? #Cioffi: 'It'll be… - sportface2016 : #Spezia , i convocati di #ThiagoMotta in vista dell'#Udinese - thewhitefly_ : @AndreCardi #pronotwitter31 Empoli Salernitana 1/2 Udinese Spezia 0/0 Verona Torino 2/2 Roma Venezia 2/0 Bologna… -

Zima sta facendo bene Not: Brekalo sta vivendo un momento di difficoltà Sorpresa: Vojvoda ha licenza di spingeresabato ore 18(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Marì, Nuytinck; ......contento Si aspettava alla prima stagione da capo allenatore in Italia qui all'di avere questa soddisfazione con l'che ti ha affidato la partita 'Sono concentrato solo sullo,...Trentasettesima giornata di Serie A, si comincia sabato 14 maggio alle 15,00 con la partita Empoli- Salernitana ...LA SPEZIA- Thiago Motta ha scelto di non parlare in conferenza stampa prima della trasferta di Udine. Il tecnico dello Spezia ha infatti optato per il silenzio, per avere una concentrazione massima in ...