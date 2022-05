Ucraina, Vereshchuk: 'I russi hanno fatto prigionieri duemila civili. Li torturano e li picchiano' (Di venerdì 13 maggio 2022) Iryna Vereshchuk , vicepremier Ucraina, in un'intervista a il Corriere della Sera, ha denunciato dei fatti gravissimi: ' I russi hanno nelle loro mani più di duemila civili . Li trattano come ... Leggi su globalist (Di venerdì 13 maggio 2022) Iryna, vicepremier, in un'intervista a il Corriere della Sera, ha denunciato dei fatti gravissimi: ' Inelle loro mani più di. Li trattano come ...

Advertising

SkyTG24 : 'I #russi hanno nelle loro mani più di duemila civili. Li trattano come criminali di guerra. Li tengono in prigione… - GiovaQuez : La vice prima ministra ucraina, Iryna Vereshchuk, ha annunciato che tutte le donne, i bambini e le persone anziane… - marketingpmi : RT @MarcoFattorini: La vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk al Corriere: «I russi hanno nelle loro mani più di 2mila civili. Li trattano co… - aitaka93 : RT @SkyTG24: 'I #russi hanno nelle loro mani più di duemila civili. Li trattano come criminali di guerra. Li tengono in prigione, li minacc… - elizabethmaci : RT @SkyTG24: 'I #russi hanno nelle loro mani più di duemila civili. Li trattano come criminali di guerra. Li tengono in prigione, li minacc… -