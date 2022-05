Strage di Piazza della Loggia | accolta l’istanza di revisione Nuovo processo per Maurizio Tramonte

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il 21 giugno del 2017 la Cassazione aveva confermato l’ergastolo per gli imputati per ladia Brescia, il 28 maggio 1974. Quel giorno una bomba interrompe un comizio antifascista e provoca otto morti e oltre cento feriti. La Suprema corte aveva sancito il fine pena mai per Carlo Maria Maggi, capo del gruppo neofascista Ordinenel Triveneto, e, giovane militante padovano. Oggi la corte di appello di Brescia ha accoltodidelpresentata dalla difesa di. Ci sarà quindi un, il sesto. L’8 luglio i giudici ascolteranno le dichiarazionisorella e ...

L'8 luglio i giudici sentiranno la sorella e la moglie del 70enne sulla circostanza che Tramonte, a differenza di quanto riportato dalla ...