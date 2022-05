Sorteggio: sarà Monopoli-Catanzaro Calcio serie C: playoff (Di venerdì 13 maggio 2022) sarà il Catanzaro a contendere al Monopoli il quarto di finale dei playoff nel campionato di Calcio di serie C. Andata in Puglia, ritorno in Calabria. La vincente affronterà in semifinale la squadra che si aggiudicherà il confronto Juventus U23-Padova. L'articolo Sorteggio: sarà Monopoli-Catanzaro <small class="subtitle">Calcio serie C: playoff</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 13 maggio 2022)ila contendere alil quarto di finale deinel campionato didiC. Andata in Puglia, ritorno in Calabria. La vincente affronterà in semifinale la squadra che si aggiudicherà il confronto Juventus U23-Padova. L'articolo C: proviene da Noi Notizie..

Marcodplodz : @PBurattini Una visione alquanto edulcorata della realta'. Putin non e' stato assegnato alla Russia per sorteggio.I… - GiusvaPulejo : @teoocchiuto @LegaProOfficial In semifinale ci sarà un altro sorteggio o si continuerà sul modello del tabellone tennistico? - Apteros_Nike : @clovdatlas Buona fortuna per il sorteggio! ????? Non ho capito bene il gameplay, in effetti sembra quasi honkai... s… - GDS_it : Il sorteggio ha deciso che sarà la Virtus Entella l'avversaria del Palermo al secondo turno nazionale dei #Playoff… - PalermoCalcMerc : ? SORTEGGIO: SARÀ V.ENTELLA-PALERMO Gli altri accoppiamenti Monopoli-Catanzaro Juventus U23-Padova Feralpi Salo-Re… -