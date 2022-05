Salernitana | Nicola | “Nessun rimpianto dopo il Cagliari Empoli? La più importante”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro i toscani per la 37esima giornata

L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro l'Empoli: 'Ci siamo allenati al massimo, curando ogni particolare. Si va ad Empoli con la voglia...' Il momento della verità si avvicina. Dopo il grande sforzo effettuato nelle ultime settimane, la Salernitana adesso è chiamata a fare quello decisivo. Quello che può valere... L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro l'Empoli: "Ci siamo allenati al massimo, curando ogni particolare. Si va ad Empoli con la voglia..."