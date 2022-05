Royal, Regina Elisabetta, una grande sovrana pronta a tutto. Oggi come ieri – FOTO (Di venerdì 13 maggio 2022) L’amatissima sovrana di Inghilterra, anno dopo anno, di certo non smette mai di dimostrare la sua tenacia e la sua voglia di fare. Regina Elisabetta II, in questo periodo, come… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 13 maggio 2022) L’amatissimadi Inghilterra, anno dopo anno, di certo non smette mai di dimostrare la sua tenacia e la sua voglia di fare.II, in questo periodo,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

monarchico : La #Regina #Matilde del #Belgio ad una #tavola #rotonda sull'attuazione degli #Obiettivi di #sviluppo #sostenibile… - IOdonna : Riuscirà a non far rimpiangere Lady D? - Patty_Rose_L : RT @mauriziomitolo: Armatura di Sir Christopher Hatton, Lord Cancelliere d'Inghilterra (dal 1587 al 1591) e favorito della Regina Elisabett… - DanieleMeloni80 : La Regina è in testa alla processione che parte attraversa la Royal Gallery per entrare nella Camera dei Lord. I de… - andreastoolbox : #Royal family: la regina Elisabetta ha qualcuno che indossa le sue scarpe per lei -