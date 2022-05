Rotary per le forze dell’ordine: 10 borse di studio a Napoli per i figli delle vittime del dovere (Di venerdì 13 maggio 2022) Un aiuto per proseguire negli studi o per investire in attrezzature professionali, un gesto un simbolo che il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo e il Rotary Club Napoli Parthenope hanno ideato e promosso con il progetto “Rotary per le forze dell’ordine“, istituendo 10 borse di studio destinate agli orfani degli appartenenti alle forze dell’ordine. Prenderanno parte alla cerimonia, che si svolgerà domani mattina ore 10.30 Teatro Salvo D’Acquisto in via Morghen 58, Claudio Palomba, prefetto di Napoli; Alessandro Giuliano, questore di Napoli; Antonio De Iesu, assessore alla Legalità e Sicurezza al Comune di Napoli, il generale Antonio Jannece, comandante ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) Un aiuto per proseguire negli studi o per investire in attrezzature professionali, un gesto un simbolo che ilClubCastel dell’Ovo e ilClubParthenope hanno ideato e promosso con il progetto “per le“, istituendo 10didestinate agli orfani degli appartenenti alle. Prenderanno parte alla cerimonia, che si svolgerà domani mattina ore 10.30 Teatro Salvo D’Acquisto in via Morghen 58, Claudio Palomba, prefetto di; Alessandro Giuliano, questore di; Antonio De Iesu, assessore alla Legalità e Sicurezza al Comune di, il generale Antonio Jannece, comandante ...

