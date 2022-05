Peste suina a Roma, Francesco Feliziani (Istituto zooprofilattico): “È ancora possibile eradicare la malattia” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il sopralluogo del team di esperti per conto del ministero della Salute alla Riserva Naturale dell’Insugherata di Roma, la zona in cui sono stati individuati i primi casi di Peste suina, è terminato nel tardo di pomeriggio di giovedì. Un momento importante e decisivo per determinare la situazione epidemiologica e la strategia futura per impedire che il virus esca dall’area del Grande raccordo anulare e si diffonda altrove, con conseguenza sanitarie ed economiche devastanti. Tra loro c’era Francesco Feliziani, medico veterinario responsabile del Centro di referenza nazionale Pesti Suine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche, che però ritiene che sia ancora possibile “eradicare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Il sopralluogo del team di esperti per conto del ministero della Salute alla Riserva Naturale dell’Insugherata di, la zona in cui sono stati individuati i primi casi di, è terminato nel tardo di pomeriggio di giovedì. Un momento importante e decisivo per determinare la situazione epidemiologica e la strategia futura per impedire che il virus esca dall’area del Grande raccordo anulare e si diffonda altrove, con conseguenza sanitarie ed economiche devastanti. Tra loro c’era, medico veterinario responsabile del Centro di referenza nazionale Pesti Suine dell’sperimentale Umbria e Marche, che però ritiene che siala ...

