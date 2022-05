Palermo | funzionario di polizia provinciale si uccide dopo l’arresto

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 maggio 2022) . Su di lui l’accusa di corruzione. Indagate altre nove persone Accusato di corruzione, undidella Città Metropolitana disi è tolto la vita. L’uomo, Marcello Miraglia, 60 anni la scorsa notte si è tolto la vita lanciandosi dal sesto piano di un palazzo a Bagheria. Secondo la ricostruzione dei fatti, i finanzieri si erano recati a casa dell’uomo per notificargli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Poco prima di essere trasferito presso il carcere Pagliarelli, l’uomo si è tolto la vita. Leggi anche: PANDEMIA E BAMBINI, È ALLARME PER LA SALUTE MENTALE Miraglia ha chiesto ad uno dei finanziere di potere andare in bagno e lì ha aperto la finestra, lanciandosi nel vuoto. Uno dei finanzieri che lo aveva seguito da vicino, ...