Nave russa Bobrov colpita a largo dell' isola dei Serpenti dalle forze ucraine | in fiamme nel Mar Nero

Advertising

RaiNews : Foto satellitari analizzate da Associated Press avrebbero identificato la nave nel porto di Latakia - TgLa7 : #Ucraina: 'Fregata russa sta bruciando, colpita da un razzo ucraino'. Stato maggiore #Kiev, 'Mosca ha perso una nave' - moltenys : RT @antoniopolito1: Non capisco questa polemica sul fatto che gli americani avrebbero aiutato gli ucraini a colpire la ammiraglia russa Mos… - PaolilloLuca : Ucraina, esplosioni a Kherson e Nikolaev. Odessa: in fiamme altra nave russa - ilmazzoII : RT @agambella: #Siria Nel porto di Latakia è entrata la nave da trasporto russa contenente grano ucraino; per fonti occidentali sarebbero q… -

Kiev sostiene invece di aver colpito un'altranel Mar Nero. Zelensky si dice pronto a parlare con Putin, ma spiega anche che "non possiamo accettare compromessi per la nostra indipendenza",...Kiev sostiene invece di aver colpito un'altranel Mar Nero. Zelensky si dice pronto a parlare con Putin, ma spiega anche che "non possiamo accettare compromessi per la nostra indipendenza",...Quella che vediamo è la prima video testimonianza del razzo sul territorio ucraino. il Brimstone è descritto come un missile di precisione – noto come "fire-and-forget" – che è in grado di autodistrug ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si concede per cinquanta minuti ai microfoni di Porta a Porta dove ringrazia il popolo italiano "per ...