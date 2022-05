LIVE – Sinner-Tsitsipas, quarti di finale Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 13 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Tsitsipas, incontro valido per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022. La partita è di quelle toste per l’altoatesino. Quest’ultimo è in svantaggio per 4-1 nei precedenti ed in generale ha sempre sofferto la completezza tecnica del greco, avversario temibile sulla terra e capace molto spesso di mandarlo in tilt con le sue variazioni. L’unico successo di Jannik, tuttavia, è arrivato proprio al Foro Italico. Era il secondo turno dell’edizione 2020 e l’azzurro riuscì a prevalere al set decisivo. Sinner dovrà cercare di alzare l’asticella. Qui a Roma ha siglato tre vittorie piuttosto convincenti ma anche contraddistinte da qualche alto e basso di troppo. Delle pause ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valido per ididegli. La partita è di quelle toste per l’altoatesino. Quest’ultimo è in svantaggio per 4-1 nei precedenti ed in generale ha sempre sofferto la completezza tecnica del greco, avversario temibile sulla terra e capace molto spesso di mandarlo in tilt con le sue variazioni. L’unico successo di Jannik, tuttavia, è arrivato proprio al Foro Italico. Era il secondo turno dell’edizione 2020 e l’azzurro riuscì a prevalere al set decisivo.dovrà cercare di alzare l’asticella. Qui a Roma ha siglato tre vittorie piuttosto convincenti ma anche contraddistinte da qualche alto e basso di troppo. Delle pause ...

