LIVE Atletica, Diamond League Doha 2022 in DIRETTA: Tamberi e Barshim superano 2.16 (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50. Il ceco Vadlejch con 84.63 al primo lancio mette già una bella ipoteca sulla conquista di un posto di eccellenza nel giavellotto 18.50: Partiti gli 800 18.48: Starc eliminato senza misura, Kerr, bronzo mondiale indoor, si salva al terzo tentativo a 2.16. Si sale a 2.20, dovrebbe entrare in gara anche Woo 18.47: Tamberi C’E’! 2.16 al secondo tentativo per l’azzurro che supera le difficoltà iniziali 18.47: Due errori per Starc e Kerr a 2.16 18.46: Tra pochi minuti il via degli 800 maschili con tanti grande interpreti della specialità: Balla (Qat), Rowden (Gbr), Rotich (Ken), Brazier (Usa), Bol (Aus), Hassan (Qat), Arop (Can), Sowinski (Usa), Kibet (Ken) 18.45: Inizia con un errore a 2.16 la gara di Tamberi, misura superata da Barshim 18.44: Tra poco le ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50. Il ceco Vadlejch con 84.63 al primo lancio mette già una bella ipoteca sulla conquista di un posto di eccellenza nel giavellotto 18.50: Partiti gli 800 18.48: Starc eliminato senza misura, Kerr, bronzo mondiale indoor, si salva al terzo tentativo a 2.16. Si sale a 2.20, dovrebbe entrare in gara anche Woo 18.47:C’E’! 2.16 al secondo tentativo per l’azzurro che supera le difficoltà iniziali 18.47: Due errori per Starc e Kerr a 2.16 18.46: Tra pochi minuti il via degli 800 maschili con tanti grande interpreti della specialità: Balla (Qat), Rowden (Gbr), Rotich (Ken), Brazier (Usa), Bol (Aus), Hassan (Qat), Arop (Can), Sowinski (Usa), Kibet (Ken) 18.45: Inizia con un errore a 2.16 la gara di, misura superata da18.44: Tra poco le ...

