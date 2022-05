L'Inter e Sensi: in estate nuovo bivio (Di venerdì 13 maggio 2022) Stefano Sensi fermato ancora da problemi muscolari. Un guaio agli adduttori ha tenuto il centrocampista della Sampdoria fuori dall'ultima... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Stefanofermato ancora da problemi muscolari. Un guaio agli adduttori ha tenuto il centrocampista della Sampdoria fuori dall'ultima...

Advertising

sportli26181512 : L'Inter e Sensi: in estate nuovo bivio: Stefano Sensi fermato ancora da problemi muscolari. Un guaio agli adduttori… - cmdotcom : L' #Inter e #Sensi : in estate nuovo bivio - N0va145 : @zambrysss @VincenzoOrab96 @_ElPrincipe22 @C1961Interista @Inter Ma per chiudere in attivo non significa per forza… - FcInterNewsit : Drago: 'Sensi ha bisogno di continuità. Inter? Iniziò col botto giocando un calcio favoloso' - sportli26181512 : Inter, i prestiti: il ritorno di Lazaro, il costo di Correa e la clausola salva-Esposito: Inter, i prestiti: il rit… -