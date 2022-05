"Lei ha inventato il fenomeno Orsini". E da Formigli scoppia la bagarre (Di venerdì 13 maggio 2022) Scontro in tv tra il deputato Pd Romano e Formigli, infastito dal dibattito sugli ospiti filo-Putin nei talk. "I giornalisti fanno il contraddittorio, se non lo sa vada a studiare", ha attaccato il conduttore Leggi su ilgiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) Scontro in tv tra il deputato Pd Romano e, infastito dal dibattito sugli ospiti filo-Putin nei talk. "I giornalisti fanno il contraddittorio, se non lo sa vada a studiare", ha attaccato il conduttore

Advertising

DanielePica2 : @GigiGx Ma lei li ha denunciato proprio per stalking. Forse non hai letto i fatti. Infatti c'era chi voleva archivi… - gcupane : @corradoformigli per la stima che ho per lei mi permetto di confutare la sua risposta a Romano su chi ha inventato… - ellietv2004 : @taylor_ita Non avevo il libro di italiano e quella stronz@ ha chiamato proprio me a leggere su 25 alunni. Ho inven… - CheLamenta : Io modo in cui fino a 12 anni fa in California vivevano solo gli uomini ma poi lei ha inventato le ragazze Californ… - giusgigliotti : @SimonaMaya70 @progfox99 @just_paolo @ladyonorato @robersperanza Ah si evolve e hanno inventato strumenti che super… -