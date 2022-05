Laura Nyro | un documentario sulla sua carriera

Advertising

daviesr7 : #NowPlaying Laura Nyro - Emmie - AndrewM1621 : @KellieScottReed Mark E. Smith, Laura Nyro, Joni Mitchell, Wayne Shorter, Nina Simone, Caetano Veloso, Ornette Coleman, Alice Coltrane... - sumari925 : @stillnotadvice Laura Nyro. No contest. - Dist_5 : @jimrosecircus1 Annie Lennox, Laura Nyro..... -

Rockol.it

... The Loco - Motion di Little Eva, Don't Bring Me Down degli Animals, Hi - De - Ho dei Blood, Sweat & Tears, Oh No Not My Baby di Rod Stewart, Up On The Roof di, Some Kind Of Wonderful dei ...... la cantante partenopea intende omaggiare la folk singer canadese Joni Mitchell, poetessa e pittrice che ha segnato un'epoca con le colleghe Carole King e. L'artista sarà accompagnata dal ... Laura Nyro, una musicista con un talento unico