Lanciano monetine agli anziani per derubarli: arrestata banda di ladri (Di venerdì 13 maggio 2022) Truffa del pacco in giacenza, chiamate da finti nipoti, falsi funzionari Acea, insomma chi più ne ha più ne metta. Sono davvero variegate le modalità con cui gli anziani vengono frequentemente raggirati. I malviventi approfittando della loro vulnerabilità e solitudine spesso fanno leva sui legami affettivi delle vittime per truffarle. Non fa ahimè eccezione ciò che è successo ad alcuni anziani raggirati con la scusa della monetina nel parcheggio di un supermercato. Leggi anche: Roma, prima aggredisce un anziano poi lo deruba: arrestato 30enne algerino Adescano gli anziani con la scusa delle monetine I controlli da parte delle forze dell'ordine sono scattati subito. Infatti gli investigatori, in abiti civili, hanno individuato un'auto con 4 persone sospette ed hanno iniziato a seguirla a distanza. Certi di non essere ...

CorriereCitta : Lanciano monetine agli anziani per derubarli: arrestata banda di ladri