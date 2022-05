Juventus | Galetti | “Da quando è andato via Marotta | sono state fatte scelte di mercato sbagliate Non ripartire da Allegri sarebbe una sconfitta per Agnelli”

(Di venerdì 13 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy, esperto di. Due domande: quanto c’è di vero nella suggestione Icardi-Fiorentina e un commento sui malumori in casadopo la stagione senza titoli “Parto dalla Juve. Davia, secondo me, ha iniziato a sbagliare svariatedisia a livello di giocatori che staff tecnico. Per qualche anno ha vissuto di rendita poi, la squadra, è calata ed è arrivata alla stagione attuale senza trofei. Nondaunaper. ...

Advertising

Blasting News Italia

... analisi della vigilia della finale di Coppa Italia trae Inter. Inoltre, vi daremo anche ... Francesco Oppini, Luca Marelli, Guido Tolomei, Fabio Bergomi, il Superquota, Rudy, Fabio ...Calciomercato, un accordo che era fallito ma che adesso sembra riavere la possibile riapertura: la dirigenza ha deciso. Calciomercato, stando alle indiscrezioni di 'Rudy' il retroscena vedeva i bianconeri - ormai - accordati con Bertolucci per portare in Italia il brasiliano David Neres, ma operazione che è fallita ... Galetti su Pogba: 'Vuole la Juventus, dialogo con Raiola per definire un'intesa' (Calciomercato.com) Calciomercato Juventus, per Galetti il “Pogback” è vicino. Secondo Rudy Galetti le notizie che parlavano di un “affare fatto” del PSG per Pogba erano solamente un monte di Fake ...Ecco quindi che la notizia apparsa ieri su Twitter appare come un fulmine a ciel sereno poichè va “fare luce” su uno spiraglio che sembrava nemmeno esistere. Calciomercato Juventus, per Galetti il “Po ...