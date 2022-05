India, due genitori fanno causa al figlio per 'danno mentale' per non avergli dato un nipote (Di venerdì 13 maggio 2022) accaduto un fatto che ha dell'incredibile nello stato dell'Uttarakhand, nell'India settentrionale. Due genitori Indiani, Sanjeev e Sadhana Prasad, 61 e 57 anni, hanno citato in giudizio il loro unico ... Leggi su globalist (Di venerdì 13 maggio 2022) accaduto un fatto che ha dell'incredibile nello stato dell'Uttarakhand, nell'settentrionale. Dueni, Sanjeev e Sadhana Prasad, 61 e 57 anni, hanno citato in giudizio il loro unico ...

Advertising

globalistIT : - Pianetablunews : Nei pressi di uno stagno della foresta di Sirinepally, in India, due fotografi naturalisti hanno scoperto una rara… - FedericoPostet : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: riflettiamo su queste due posizioni: ??Nuova Zelanda: per chi non si vaccina entro 1 giugno 2022, 1… - PervezK08910020 : @narendramodi 4700000 died in India due to corona - Nello1896 : @filipporiccio1 @stefania_mileto E come no. Con una generazione di anziani quasi scomparsa in due anni. Vai in Svez… -