I Pazzeschi vincono Pechino Express | “Non ci credevamo neanche noi”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Victoria Cabello e Paride Vitale, hanno trionfato nell'edizione 2022 del reality. Ironia, simpatia, talento e grande rispetto per le culture che hanno trovato lungo la rotta dei Sultani, hanno portato alla vittoria di questo travolgente duo. Secondo posto, invece, per Mamma e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, e terzo per gli Sciacalli Gianluca Fru e Aurora Leone.