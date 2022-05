GP Austria 2002, Schumacher supera Barrichello: l'ordine di scuderia più discusso della storia (Di venerdì 13 maggio 2022) "Se ci fosse stata in ballo la vittoria, non lo avremmo fatto" . Così parlava Luca di Montezemolo dopo il 13 maggio 2001, giorno in cui a Rubens Barrichello fu chiesto di cedere il 2° posto a Michael ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 13 maggio 2022) "Se ci fosse stata in ballo la vittoria, non lo avremmo fatto" . Così parlava Luca di Montezemolo dopo il 13 maggio 2001, giorno in cui a Rubensfu chiesto di cedere il 2° posto a Michael ...

GP Austria 2002, Schumacher supera Barrichello: l'ordine di scuderia più discusso della storia ...2° posto a Michael Schumacher nel GP d'Austria . Solo che quella situazione si presentò davvero, sempre in occasione della tappa in Stiria, come uno strano scherzo del destino: era il 12 maggio 2002 ... Difficilmente però sarà possibile rivedere in futuro un episodio più controverso e criticato di quello occorso il 12 maggio 2002 durante l'ultimo giro del GP d'Austria. Il contesto – La sesta gara ...