Eurovision 2022: seconda semifinale, eliminato Achille Lauro (Di venerdì 13 maggio 2022) Life&People.it Conclusa da poche ore al PalaOlimpico di Torino la seconda attesissima serata dell’Eurovision Song Contest 2022, una semifinale in occasione della quale abbiamo avuto modo di ascoltare le ultime 18 canzoni dei paesi semifinalisti che hanno alla fine avuto accesso al gran finale di sabato 14 maggio. In attesa di scoprire il vincitore di questa edizione, vediamo quali sono stati i momenti migliori con le nostre pagelle. La seconda semifinale Eurovision 2022 è stata piuttosto sottotono rispetto alla prima. Senza nulla togliere agli artisti saliti sul palco martedì scorso, la sensazione che abbiamo avuto è che i brani più validi di Eurovision siano stati presentati nel corso della serata inaugurale. Nonostante tutto, il ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 13 maggio 2022) Life&People.it Conclusa da poche ore al PalaOlimpico di Torino laattesissima serata dell’Song Contest, unain occasione della quale abbiamo avuto modo di ascoltare le ultime 18 canzoni dei paesi semifinalisti che hanno alla fine avuto accesso al gran finale di sabato 14 maggio. In attesa di scoprire il vincitore di questa edizione, vediamo quali sono stati i momenti migliori con le nostre pagelle. Laè stata piuttosto sottotono rispetto alla prima. Senza nulla togliere agli artisti saliti sul palco martedì scorso, la sensazione che abbiamo avuto è che i brani più validi disiano stati presentati nel corso della serata inaugurale. Nonostante tutto, il ...

Advertising

trash_italiano : L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 - EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - petergomezblog : Eurovision 2022, a steward e hostess contratti da 5,19 euro lordi all’ora e turni fino a 15 ore: “Ecco l’altra facc… - Christ_mas24 : RT @leonidvolkov: Kalush Orchestra - Stefania (Official Video Eurovision 2022) - lillydessi : L'Ucraina vince l'Eurovision: trionfo Kalush Orchestra, all'Italia non basta il televoto -