"Chiusa in una stanza con il petomane". Tg1, Dania Mondini denuncia la Rai: rutti e flatulenze, "cosa ho dovuto subire" (Di venerdì 13 maggio 2022) Punita dai dirigenti e messa in una stanza con un collega che ha problemi di flatulenza: questa l'accusa che la giornalista del Tg1 Dania Mondini ha rivolto ai suoi superiori. Il caso è addirittura finito in Procura a Roma, come riporta Repubblica. Dopo la denuncia della diretta interessata, infatti, il pm ha aperto un fascicolo per stalking. Sotto la lente delle indagini ci sono i cinque "giornalisti-dirigenti" indicati dalla Mondini. All'epoca - la vicenda risale al 2018 - ricoprivano posizioni di vertice nel Tg di Rai 1. La Mondini, in particolare, avrebbe raccontato che dopo diversi scontri con alcuni dei colleghi che dirigevano il telegiornale, lei sarebbe stata punita e ridimensionata. In che modo? L'avrebbero messa in una stanza con un collega che, a ...

