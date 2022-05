Cassano su Vlahovic: “Poverino, la Juventus non fa 5 passaggi di fila. Fiorentina migliore” (Di venerdì 13 maggio 2022) Antonio Cassano ha bacchettato duramente la Juventus di Massimiliano Allegri per il cattivo rendimento di Vlahovic, attaccante serbo acquistato dalla Fiorentina. Ecco il suo commento rilasciato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 13 maggio 2022) Antonioha bacchettato duramente ladi Massimiliano Allegri per il cattivo rendimento di, attaccante serbo acquistato dalla. Ecco il suo commento rilasciato...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Cassano su #Vlahovic: “Poverino, la #Juventus non fa 5 passaggi di fila. #Fiorentina migliore” - poetanaif : Dopo la prima ora rubata da Morfeo ho visto un bel derby d'Italia, a tratti entusiasmante, rovinato dai due allenat… - JuventusUn : 'Cacciatelo subito!': arriva il clamoroso attacco contro #Allegri LE PAROLE -> - freelands72 : @bonucci_leo19 Vergognosi! come quel piscione di Kean (40M) e chi lo fa giocare (10M)!!! Mi dispiace ammetterlo ma… - JuventusUn : #Juve, #Cassano: 'Cercano di assolvere #Allegri, in quattro mesi #Vlahovic ha fatto 6 gol e….’ Come gli rispondiamo… -