Baiano: “Non è stata la stampa napoletana a perdere punti con Empoli e Spezia'' (Di venerdì 13 maggio 2022) Baiano: “Non so se Spalletti rimarrà…In questo momento la gente non è dalla parte di Spalletti A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ciccio Baiano, ex calciatore. Queste le sue parole sul Napoli e su Spalletti: “È normale che ci sia delusione, ci si aspettava di lottare fino alla fine. Il Napoli aveva le carte in tavola ma quando vengono a mancare risultati, ovviamente, c’è delusione. -afferma Baiano - La società alla fine tirerà le somme e prenderà delle decisioni, non so se Spalletti rimarrà. In questo momento la gente non è dalla parte di Spalletti. Non è stata la stampa napoletana a perdere punti con Empoli e Spezia. Con quei punti il Napoli avrebbe vinto il campionato. ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 13 maggio 2022): “Non so se Spalletti rimarrà…In questo momento la gente non è dalla parte di Spalletti A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ciccio, ex calciatore. Queste le sue parole sul Napoli e su Spalletti: “È normale che ci sia delusione, ci si aspettava di lottare fino alla fine. Il Napoli aveva le carte in tavola ma quando vengono a mancare risultati, ovviamente, c’è delusione. -afferma- La società alla fine tirerà le somme e prenderà delle decisioni, non so se Spalletti rimarrà. In questo momento la gente non è dalla parte di Spalletti. Non èlacon. Con queiil Napoli avrebbe vinto il campionato. ...

Advertising

MondoNapoli : Baiano: 'Non so se Spalletti rimarrà. Sul futuro di Insigne e le parole di De Laurentiis dico una cosa' -… - salvione : Baiano: 'Napoli, c'è delusione. La gente non è con Spalletti' - sportli26181512 : Baiano: 'Napoli, c'è delusione. La gente non è con Spalletti': Le parole dell'ex calciatore: 'Ci si aspettava di lo… - _SiGonfiaLaRete : #Baiano a Radio Marte: “Non so se #Spalletti rimarrà…” - castrese_baiano : RT @Massi_Fantini84: Ormai è passata la narrativa 'pandemic is over, enjoy your life'. È così, è un dato di fatto e nonostante non sia affa… -