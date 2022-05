A Coltano la base militare non si farà più (Di venerdì 13 maggio 2022) Il ministero della Difesa ha deciso che sarà costruita fuori dal parco naturale di San Rossore (provincia di Pisa), come chiedevano partiti e gruppi ambientalisti Leggi su ilpost (Di venerdì 13 maggio 2022) Il ministero della Difesa ha deciso che sarà costruita fuori dal parco naturale di San Rossore (provincia di Pisa), come chiedevano partiti e gruppi ambientalisti

