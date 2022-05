Ucraina | Salvini e il bisogno di pace | ' Questione di sopravvivenza anche per l' Italia'

Advertising

ilfoglio_it : Sabato, all'evento organizzato da Armando Siri, ci sarà anche chi sostiene che la guerra in Ucraina 'è iniziata col… - HuffPostItalia : Salvini: 'Inizio ad avere dei dubbi sull'invio di aiuti militari all'Ucraina' - AndreaMarcucci : Mi sembra evidente che sul catasto e sulla guerra in #Ucraina, #Salvini e #Conte abbiano già iniziato la loro campa… - GiaSilvestrini : RT @lucianocapone: “La tv italiana dà spazio a propagandisti russi in guerra con la realtà. Santoro ormai dice le stesse cose di Salvini. P… - Didos73 : RT @lucianocapone: “La tv italiana dà spazio a propagandisti russi in guerra con la realtà. Santoro ormai dice le stesse cose di Salvini. P… -

"Sono ottimista e fiducioso per natura. Non commento i se. Draghi ha parlato di pace, non so se con Joe Biden hanno parlato di armi". Così il leader della Lega, Matteo, rispondendo alla domanda circa la sua posizione su un'eventuale mozione parlamentare contro la fornitura delle armi. .Matteoha parlato in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, chiedendo a gran voce la fine della guerra per motivi umanitari. Non solo per l', ma anche per l'Africa e di conseguenza per il ...Roma, 12 mag (Adnkronos) – "A parte Salvini, che nel 2018 voleva armare i benzinai, la gente risponde no ai sondaggi che chiedono, volete le armi". Lo ha detto Matteo Renzi aprendo la conferenza di ...Non commento i se. Draghi ha parlato di pace, non so se con Joe Biden hanno parlato di armi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alla domanda circa la sua posizione su un'eventuale ...